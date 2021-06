SN-Einzelkritik: Kein Schwachpunkt im ÖFB-Team

Österreichs Fußball-Nationalelf zeigte gegen die Ukraine die klar beste Leistung bei der EM. Besonders überzeugenden agierten vor allem Florian Grillitsch und Torschütze Christoph Baumgartner bis zu seiner frühen Auswechslung.

Erstmals in der Fußball-Geschichte erreichte Österreich bei einer Europameisterschaft das Achtelfinale. In der Einzelkritik der "Salzburger Nachrichten" gab es keinen schwachen Punkt in der Truppe von Teamchef Franco Foda. Auch Österreichs Topstar David Alaba überzeugte als linker Verteidiger.



Daniel Bachmann: Der Watford-Legionär war, wie gegen die Niederlande, ein sicherer Rückhalt im Tor und verhinderte mit Paraden vor und nach der Pause den Ausgleich.

Stark

David Alaba: Machte seine Aufgabe diesmal als linker Außenverteidiger sehr gut. Alaba ließ ...