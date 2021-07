Vor drei Jahren waren die stolzen Tifosi am Boden: Ihre geliebte Nationalmannschaft verpasste sensationell die Qualifikation für die WM 2018 in Russland. Die Blamage ist seit Sonntag vergessen. Italien sicherte sich den EM-Titel und ist endgültig wieder eine Topnation im Fußball. Und das verdient. Während es der Konkurrenz in den entscheidenden Phasen des Turniers entweder an Klasse oder Nervenstärke fehlte, setzte Italien in jedem EM-Spiel den Plan von Trainer Roberto Mancini perfekt um und behielt außerdem in schwierigen Situationen, die ...