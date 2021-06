Stille, Tränen und Empathie zur Premiere: Anna-Theresa Lallitsch kommentierte als erste Frau im ORF ein EM-Spiel

Der Grat zwischen Informationsbedürfnis und Voyeurismus ist schmal. Wie Anna-Theresa Lallitsch einen heiklen, historischen Fußballabend meisterte.

"In allen Belangen ist diese Partie unglaublich." Mit diesen Worten bilanzierte Anna-Theresa Lallitsch in der 93. Spielminute der Partie Dänemark-Finnland einen Fußballabend, der dem TV-Publikum ein dramatisches Wechselbad der Gefühle bescherte. Die 28-jährige Steirerin hatte sich ihre Premiere - erstmals kommentierte in Österreich eine Frau ein EM-Spiel - anders vorgestellt. Der Umgang mit einem medizinischer Notfall gehörte wohl nicht zur akribischen Vorbereitung der ORF-Kommentatorin, die in der Minute 42 den Zusammenbruch des dänischen Mittelfeldstars Christian Eriksen erleben musste. Wiederbelebungsmaßnahmen auf ...