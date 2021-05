EM-Fans in Budapest bekommen Armbänder für Stadionbesuch

Bei den vier Spielen der Fußball-Europameisterschaft in Budapest müssen die Fans im Stadion Armbänder tragen, die der Veranstalter bereitstellt und die ihren unbedenklichen Corona-Status anzeigen. Die Armbänder erhalten inländische Fans an bestimmten Punkten in der Nähe der Puskas-Arena und zweier anderer Budapester Fußballstadien. Dafür müssen sie ihren ungarischen Immun-Ausweis und einen Personalausweis vorweisen, teilte der Ungarische Fußballverband (MLSZ) am Montag mit.

SN/APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK In der Puskas Arena finden vier EM-Spiele statt