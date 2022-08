Frauenfußball: England weist den Weg

Nach der EURO heißt es: die Chance nützen und eine Frauenfußball-Offensive starten.

Die Aufarbeitung der EURO in England hat längst Fahrt aufgenommen. Frauenfußball wurde über vier Wochen eindrucksvoll einer Sportöffentlichkeit präsentiert. Und so purzelten die Rekorde: 87.192 Fans im Wembley Stadium - noch nie waren so viele Fans in einem Stadion bei einem Frauenmatch. In Deutschland gab es Sonntagabend mit fast 18 Millionen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern und einem Marktanteil von 64,8 Prozent ebenfalls die Topquote im Frauenfußball. ORF 1 meldete über 800.000 Zuschauer beim Finale und einen Marktanteil von ...