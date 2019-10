Den Sportdirektor von Red Bull Salzburg, Christoph Freund, reizt ein Engagement im Ausland nicht. Im SN-Gespräch erklärt er, warum er immer an die Stärke dieses Kaders glaubte.

Christoph Freund ist der Vater des Salzburger Fußballwunders. Alles, was der Sportdirektor von Red Bull Salzburg in den vergangenen Jahren anpackte, klappte. Unter Freund stiegen die Bullen auch international zu einem Club auf, der nun in ganz Europa Beachtung findet. ...