DFB-Frauen trafen "Kaiser" Beckenbauer

Deutschlands Fußballerinnen hatten eine überraschende Begegnung mit Franz Beckenbauer, die Engländerinnen schossen sich fürs Eröffnungsspiel gegen Österreich ein.

Aufgepasst auf diese Engländerinnen: Österreichs Gegner im EURO-Auftaktspiel am Mittwoch (21 Uhr MESZ) ist richtig gut in Schuss. Das Team des Gastgebers hat auch den letzten Test vor dem Turnierstart gewonnen. Die "Lionesses" besiegten am Donnerstag vor über 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Züricher Letzigrund die Schweiz mit 4:0 (0:0).

Das englische Team um Trainerin Sarina Wiegman ist nun 14 Spiele ungeschlagen. Dabei gab es 12 Siege und ein Torverhältnis von 84:3. In der EM-Vorbereitung gab es auch Siege gegen Belgien (3:0) und zuletzt gegen die Niederlande (5:1). "Ich denke, wir sind sehr gut in Form. Es sind alles Freundschaftsspiele, es ist alles sehr schön und wir lernen mit jedem Spiel. Aber ernst wird es erst nächsten Mittwoch", sagte die Niederländerin Wiegman.

Der "Kaiser" höchstpersönlich hat unterdessen den deutschen Fußballerinnen alles Gute für die EURO in England gewünscht. Franz Beckenbauer, der als Spieler und Trainer Weltmeister geworden ist, traf das Nationalteam im Rahmen des Trainingslagers in Herzogenaurach. Das 76 Jahre alte Fußballidol hatte einen Termin in der Adidas-Zentrale und traf dabei die Spielerinnen. Diese ließen sich auch mit Beckenbauer fotografieren.

Deutschlands Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war 2017 Trainerin jenes Schweizer Teams, das Österreich zum EURO-Auftakt mit 0:1 unterlag. Der DFB-Tross fliegt am Sonntag nach London. Gegner des Teams um Kapitänin Alexandra Popp in der Vorrunde sind Dänemark, Spanien und Finnland.