Didi Kühbauer stand bei Rapid Wien schon lange auf der Trainerliste

Die Bestellung von Didi Kühbauer zum neuen Cheftrainer mag rasch erfolgt sein, war aber grundsätzlich schon längere Zeit in Vorbereitung. Das stellte sich nämlich bei der Präsentation von Kühbauer am Dienstag heraus.

Rapids Sportchef Fredy Bickel berichtete sehr offen, dass er es sich in seiner Funktion angewöhnt habe, Namenslisten von Trainern zu führen. Wohl vorsorglich für den Fall, dass der aktuelle Betreuer der Mannschaft nicht mehr zu halten sei.

Auf Bickels Liste stand daher auch der Name Didi Kühbauer. Und mit Kühbauer selbst hatte sich Bickel in den vergangenen zwölf Monaten "schon zwei-, dreimal getroffen".

Am Samstag musste Bickel den bisherigen Coach Goran Djuricin nach der 0:2-Heimniederlage gegen St. Pölten freistellen. Danach begann das intensive Bemühen um den Trainer von St. Pölten, eben jenen Didi Kühbauer. Am Montag waren die Verhandlungen abgeschlossen, St. Pölten soll für die Ablöse Kühbauers einen nicht ganz siebenstelligen Euro-Betrag erhalten.

Kühbauer unterzeichnete bei Rapid Wien einen Vertrag als Trainer bis 2021. Eine Arbeitsvereinbarung mit den Hütteldorfern ist Kühbauer nicht fremd. Als Profi spielte er von 1992 bis 1997 für Rapid.

Bickel bemühte bei der Präsentation von Kühbauer Vergleiche aus der Meteorologie. Er hoffe, dass nun wieder die Sonne durch jene Wolkendecke durchbricht, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten über Rapid Wien gelegt habe.

Kühbauer, ohnehin als Wirbelwind bekannt, könnte der richtige Mann für diese Aufgabe sein. Bereits am Mittwoch wird er mit der Mannschaft zum Auswärtsspiel der Europa League zu den Glasgow Rangers fliegen. Das Spiel am Donnerstag "wollen wir auf keinen Fall verlieren."

Auf Bickels Liste stand Kühbauer nicht von ungefähr. "Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich Trainer bei meinem Herzensclub Rapid werden will." Der 47-Jährige, der als Spieler Meister und Europacupfinalist mit Rapid war, bekam von seinem bisheriger Arbeitgeber SKN St. Pölten keine Steine in den Weg gelegt.

Mit den Niederösterreichern war Kühbauer bislang die Sensation der Liga. Er kann den Club als Tabellenzweiten und somit ruhigen Gewissens übergeben. Als Kandidaten wurden Ex-Mattersburg-Coach Gerald Baumgartner und der langjährige Peter-Stöger-Assistent Manfred Schmid genannt.

Als Kühbauer am heurigen Ostermontag (2. April) den Bundesligisten SKN St. Pölten übernahm, lagen die Niederösterreicher abgeschlagen nach der 28. Runde am Ende der Tabelle. Daran änderte sich bis Saisonende zwar nichts, doch Kühbauer schaffte mit St. Pölten in der Relegation gegen Wiener Neustadt den Klassenerhalt.

SN/APA Rapid-Trainer seit 1989.

