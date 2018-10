Die Schotten kommen

Zwei Kultclubs, beide aus Glasgow, sind die nächsten Gegner von Red Bull Salzburg und Rapid in der Europa League. Recht viel mehr verbindet Celtic und die Rangers allerdings nicht.

Der Zufall will es so, dass Österreichs "Eurofighter" am zweiten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase jeweils auf einen schottischen Kultclub treffen. Red Bull Salzburg empfängt am Donnerstag (18.55 Uhr) Celtic Glasgow, Rapid gastiert zwei Stunden später bei den Glasgow Rangers. Zwei Mannschaften, die den schottischen Fußball in den vergangenen Jahren, nein, Jahrzehnten geprägt haben. Damit sind aber auch schon alle Gemeinsamkeiten von Celtic und den Rangers aufgezählt.