Diego Maradona ist tot

Eine der größten Legenden des Fußballsports lebt nicht mehr: Diego Maradona ist laut argentinischen Medienberichten im Alter von 60 Jahren gestorben.

Die Zeitung "Clarin" berichtet, dass Maradona in seinem Haus in Tigre einen Herzkreislaufstillstand erlitten habe. Der Weltmeister von 1986 war Anfang November in eine Privatklinik in Buenos Aires eingeliefert worden. Dort war ein Blutgerinnsel im Gehirn entdeckt worden, das ihm einen Tag später entfernt wurde.

Maradona gehört neben Pelé, Alfredo di Stefano, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff und Lionel Messi zu den Allzeitgrößen des Fußballs. 1986 wurde er mit Argentinien Weltmeister. Die Endrunde in Mexiko markierte zugleich zwei Momente für die Ewigkeit: Im Viertelfinale gegen England erschummelte er sich ein Tor mit einem versteckten Handspiel - "die Hand Gottes" sei im Spiel gewesen, kommentierte Maradona selbst später. Wenige Minuten später verzückte er die Welt mit einem einzigartigen Sololauf durch die halbe englische Mannschaft mit abschließendem Torschuss.

Der aus bescheidenen Verhältnissen stammende Diego Armando Maradona wechselte nach dem Karrierebeginn bei den Argentinos Juniors und den Boca Juniors 1981 um eine Rekordabösesumme zum FC Barcelona. Dort konnte er die Erwartungen nie wirklich erfüllen, auch seine erste Weltmeisterschaft 1982 endete mit Misstönen: Der von zahlreichen Unsportlichkeiten der Gegner genervte Jungstar sah nach einem Revanchefoul gegen Brasilien Rot.

Der SSC Neapel holte Maradona 1985. In der Metropole in Süditalien wurde er wie ein Gott verehrt - bis heute ist das Bild von Diego in der ganzen Stadt präsent. 1987 und 1990 holte er die einzigen Meistertitel der Vereinsgeschichte und gewann den UEFA-Pokal 1989.

Eine Wiederholung des WM-Titels von 1986 scheiterte. 1990 kam Argentinien mit viel Glück ins Finale, unterlag aber Deutschland verdient. Danach flossen die Tränen bei Maradona, den die Fans in seiner Wahlheimat Italien ausgepfiffen hatten. 1994 endete das Abenteuer WM mit einem Albtraum: Maradona wurde positiv auf Doping getestet.

Verletzungen, Skandale, Drogen - in seiner späten Karrierephase sammelte der einstige Superstar vor allem Negatvischlagzeilen. Mit 37 Jahren trat er bei den Boca Juniors vom aktiven Fußball ab. Auch als Trainer konnte er nicht annähernd an das Niveau seiner Spielerkarriere anschließen. 2008 wurde der vormalige unbequeme Kritiker Teamchef von Argentininen. Bei der WM 2010

Quelle: SN