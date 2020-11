Diego Maradona, der am Mittwoch überraschend in seiner Heimat verstorben ist, war schon zu Lebzeiten eine Fußball-Legende. Einer war einer der größten Kicker aller Zeiten. Unvergessen sind vor allem seine Auftritte bei der WM 1986 in Mexiko als er sein Team zum Titel führte. Sein Alleingang gegen die Engländer praktisch über das gesamte Spielfeld, den er mit einem Tor krönte, wird ewig in Erinnerung bleiben. Und auch sein Treffer in diesem Viertelfinale mit der Hand erzielt bleibt unvergessen. Es war ...