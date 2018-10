Europa League live: Glasgow Rangers - Rapid Wien

Erster Auftritt von Rapid Wien unter dem neuen Trainer Didi Kühbauer: Die Grün-Weißen treten am Donnerstag in der Europa League bei den Glasgow Rangers an - verfolgen Sie das Spiel im Liveticker!

SN/GEPA pictures Neustart in Hütteldorf: Didi Kühbauer soll Rapid Wien als Trainer wieder in die Erfolgsspur bringen.

Rapid steht vor dem Auswärtsspiel der Fußball-Europa-League gegen die Glasgow Rangers vor einem Neustart. Die Partie am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) im Ibrox Park ist die erste unter der Leitung von Dietmar Kühbauer und soll nach den jüngsten Rückschlägen einen Wendepunkt markieren. Die von 1.500 Fans begleiteten Hütteldorfer peilen gegen den schottischen Rekordmeister zumindest ein Unentschieden an. "Unser Ziel ist es, nicht zu verlieren und den Mut aufzubringen, drei Punkte holen zu wollen", sagte Kühbauer am Mittwoch vor dem Abflug nach Schottland. Quelle: APA

