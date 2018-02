Europa League: Salzburg vs Dortmund - so läuft der Ticketverkauf

Der Run auf die Tickets zum Europa-League-Hit Red Bull Salzburg gegen Borussia Dortmund hat voll eingesetzt. Für die begehrten Karten hat der Verein ein Vier-Phasen-System eingerichtet.

Nach dem Aufstieg in das Achtelfinale bestreitet Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg das Hinspiel am 8. März im Westfalenstadion gegen Borussia Dortmund. Das Rückspiel findet am 15. März (21.05 Uhr) in der Red Bull Arena in Kleßheim statt. 30.000 Zuschauer haben in dem Stadion Platz. Und um ebensoviele Tickets geht es nun.

Phase 1

Red Bull bietet seinen Dauerkarten-Inhabern ein Vorkaufsrecht, das sie von Dienstag an (27. Februar, 9 Uhr) wahrnehmen können. Ihre Plätze sind nämlich bis 6. März für sie reserviert. Premium-Dauerkarten-Besitzer bekommen das Euroleague-Ticket automatisch zugesprochen (der Preis wird ebenso automatisch abgebucht). Premium-Inhaber dürfen zwei weitere Karten kaufen.

Phase 2

Ab 6. März kommen Fancard-Inhaber sowie Bullidikidz-Club-Mitglieder zum Zug. Ihnen werden jeweils zwei Tickets angeboten, maximal gelangen so 2000 Eintrittskarten in den Verkauf.

Phase 3

Sie wird am 7. März um 9 Uhr eröffnet. Nun dürfen jene Fans ran, die sich laut Vereinsmitteilung "in der aktuellen Saison bei uns im Ticketsystem durch Kartenkäufe registriert haben (Registrierungsstichtag: 22.02.2018 im Online Ticket-Shop). Es können zwei Tickets pro Person zum Normalpreis erworben werden." Kleiner Zusatz: Falls noch Tickets vorhanden sind.

Phase 4

Jetzt sind Glückspilze gefragt, denn am 9. März um 9 Uhr startet der freie Verkauf. Jeder Käufer darf zwei Karten erwerben.

Red Bull Salzburg legt Wert auf die Mitteilung, dass die Tickets ausschließlich im Ticketing & Service Center (Ost-Seite) und dem Bullshop (Ost-Seite) des Stadions erhältlich sind.

Und weiters heißt es: "Aufgrund von möglichen Wartezeiten ist unser Fanlokal Abseits zum Aufwärmen geöffnet."

Da es bereits jetzt schon jede Menge illegale Drittanbieter und Websites gibt (obwohl der Verkauf erst morgen beginnt!), raten wir tunlichst von einem solchen Ticketkauf (z. B. über Viagogo) ab!



Aufgrund der enormen Nachfrage ist davon auszugehen, dass die Tickets schnell vergriffen sein werden und die Red Bull Arena restlos ausverkauft sein wird.

(SN)