Haaland und Gnabry führen CL-Torschützenliste an

Nach zwei Runden der Fußball-Champions-League liegt Erling Haaland an der Spitze der Torschützenliste. Der norwegische Stürmer von Red Bull Salzburg hält dank eines Treffers bei der 3:4-Niederlage bei Titelverteidiger Liverpool am Mittwoch bei vier Toren und führt die Wertung mit Serge Gnabry an. Gnabry hatte beim 7:2-Kantersieg von Bayern München bei Tottenham viermal getroffen.

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Haaland traf auch in Liverpool