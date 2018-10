Live - Didi Kühbauer stellt sich als Trainer von Rapid Wien vor

Fußball-Rekordmeister Rapid Wien hat sich am Samstag von Trainer Goran Djuricin getrennt. Sein Nachfolger ist Didi Kühbauer. Er gibt am Dienstag in Wien seine erste Pressekonferenz als Rapid-Trainer - hier im Livestream!

SN/GEPA pictures Vorgänger und Nachfolger: Goran Djuricin ist nicht mehr Rapid-Trainer. Die Niederlage seines Teams gegen den von Rapid-Legende Didi Kühbauer betreuten SKN St. Pölten (r.) kostete Djuricin den Job. Jetzt übernimmt Kühbauer den Schleudersitz in Hütteldorf.