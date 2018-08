Munas Dabbur - "vor dem Tor gibt es kein Geheimrezept"

Munas Dabbur hat nach Anlaufschwierigkeiten mittlerweile voll überzeugt im Trikot von Red Bull Salzburg. Seine aktuelle Torquote lässt selbst die größten Kritiker verstummen - und die Bullen von der Champions League träumen.

Sein Transfer um sechs Millionen Euro hat im Sommer 2016 für Aufsehen gesorgt. Die hohen Erwartungen konnte Stürmerstar Munas Dabbur, damals Kapitän von Grasshoppers Zürich und Torschützenkönig der Schweizer Super League, allerdings erst bei seinem zweiten Anlauf in Salzburg erfüllen. Zurück von einer halbjährigen Leihe in Zürich, blühte der 26-jährige Israeli beim FC Red Bull Salzburg auf. Aktuell trifft Dabbur beinahe nach Belieben. Seine Effizienz ist auch in der Champions-League-Qualifikation gegen den mazedonischen Meister Shkëndija Tetovo der größte Bullen-Trumpf.