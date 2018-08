Das Stadion in Skopje ist für Salzburg ein guter Boden

Bullen-Trainer Marco Rose verbindet nur positive Erinnerungen mit der heutigen Spielstätte und ist beim Abschlusstraining eine Sorge losgeworden.

Am Montag um Punkt 13 Uhr hob der Charterflieger des FC Red Bull Salzburg ab. Das Ziel: Mazedoniens Hauptstadt Skopje. Weil das Heimstadion von Shkëndija in Tetovo nicht den UEFA-Kriterien entspricht, weicht der mazedonische Doublesieger für das Rückspiel heute, Dienstag (20.15 Uhr), in der Champions-League-Qualifikation gegen die Roten Bullen ins Nationalstadion Filip II. aus.