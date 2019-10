Napoli-Stars im Anflug: Red Bull Salzburg verspricht in der Champions League wieder mehr Aggressivität

Red Bull Salzburg blieb beim 1:1 gegen Sturm auch im elften Ligaspiel der Saison ungeschlagen, konnte aber vor dem Hit gegen Napoli nicht wie zuletzt mit Powerfußball glänzen.

Viel Zeit, über das zweite Remis in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga zu grübeln, bleibt Red Bull Salzburg ohnehin nicht. Denn nach dem 1:1 am vergangenen Samstag geht es für die Bullen gleich mit einem weiteren Saisonhighlight weiter. Am Mittwoch ...