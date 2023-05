Razzien im Regionalfußball: Talente-Ausbeutung fordert eine ganze Branche

Die Razzien im regionalen Fußball zeigen ein Sittenbild der Szene. Und es ist der Nährboden für das perfide Geschäft mit Talenten.

Es ist mit Sicherheit nur die Spitze des Eisbergs, die der SN-Bericht über illegal nach Österreich in das Fußball-Unterhaus gebrachte Afrikaner aufgedeckt hat. Es bestätigt genau jenes Sittenbild, das im regionalen Fußball viel geübte Praxis zu sein scheint: Das Geschäft mit dem Sport beginnt bereits sehr früh mit Teenagern aus verarmten Ländern sowie mit Geschäftsmethoden, die immer weiter unten in Amateur-Ligen angesiedelt sind. Es zeigt aber ebenso, dass das Fußballgeschäft auch abseits der großen Bühnen wie in Manchester, Madrid oder ...