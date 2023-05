Nach Razzia im Salzburger Fußball-Unterhaus: Das Geschäft mit den Träumen von Afrikanern

SN-Recherchen zeigen die Arbeitsweisen von Beratern auf, die Fußballer mit unsicherem Aufenthaltsstatus an Amateurclubs vermitteln. Auch die Vereine geraten ins Visier der Exekutive.

Der Amateurfußball hat nicht erst gestern seine Unschuld verloren. Auch in Salzburgs Unterhausklassen sind Schwarzgeldzahlungen an Spieler keine Seltenheit. Nun ist aber eine neue Dimension erreicht - wie ein exklusiver SN-Bericht am Mittwoch enthüllte. Fragwürdige Berater vermitteln seit vergangenem Sommer afrikanische Kicker gegen Provisionen im vierstelligen Eurobereich an Unterhausvereine. Erste Razzien zeigten zuletzt, dass sich zumindest zwei dieser Spieler illegal im Land aufhalten, bei weiteren Fällen ist der Aufenthaltsstatus unklar. Die Ermittlungen der Exekutive laufen.

Funktionär von Finanzpolizei ...