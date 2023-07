Red Bull Salzburg holt Trainer: Glasner macht den Weg für Struber frei

In Altach saßen die Co-Trainer der Bullen auf der Trainerbank. Am Montag wird schon der Cheftrainer präsentiert.

Nur die Startrunde der Saison 2023/24 in der Fußball-Bundesliga hat Serienmeister Red Bull Salzburg ohne Cheftrainer bestritten. Schon am Sonntag im Heimspiel gegen die WSG Tirol sitzt der neue Mann auf der Trainerbank. Am Montag präsentiert Geschäftsführer Stephan Reiter gemeinsam ...