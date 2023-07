Gerhard Struber als neuer Trainer von Red Bull Salzburg präsentiert: "Trägt unsere Spielidee im Herzen"

Die Entscheidung ist gefallen. Der Kuchler Gerhard Struber tritt die Nachfolge von Matthias Jaissle als Cheftrainer bei Serienmeister Red Bull Salzburg an.

Am Freitag wurde Jaissle in die Wüste geschickt, schon am Montag wird der Neue bekannt gegeben. Wie in den SN berichtet, haben sich die Verantwortlichen von Red Bull Salzburg mit Gerhard Struber getroffen. Der Kuchler kennt den Club aus langjähriger Tätigkeit in der Akademie, beim FC Liefering und als Assistent bei den Profis in- und auswendig und ist ab sofort neuer Cheftrainer. Der 46-jährige Kuchler unterschreibt bei den Bullen einen Zweijahresvertrag.