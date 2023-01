Red Bull Salzburg sticht auch FC Barcelona aus: Für Wunderkind fließen viele Millionen

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg greift vor Saisonbeginn 2023 tief in die Tasche und verstärkt noch einmal die Offensivabteilung.

Nach dem Trainingslager im spanischen Marbella, das Red Bull Salzburg am Samstag beendet hat, finden für die Profis des österreichischen Serienmeisters die nächsten Übungseinheiten am Dienstag statt. Da könnte der 18-jährige Oscar Gloukh von Maccabi Tel Aviv bereits als Neuzugang der Bullen feststehen. Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund hat laut SN-Informationen und israelischen Medienberichten beste Chancen, mit seinem Angebot auch den spanischen Topclub, FC Barcelona, auszustechen. Die Bullen sind auch bereit, für den Transfer tief in die Tasche zu greifen.

