Salzburg-Coach Marco Rose offenbar Trainerkandidat bei Hoffenheim

Salzburg-Coach Marco Rose soll auf der Liste der konkreten Nachfolgekandidaten für Trainer-Jungstar Julian Nagelsmann beim deutschen Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim ganz oben stehen.

Das berichtete das deutsche Fachmagazin "kicker" in seiner Donnerstag-Ausgabe. Die Hoffenheimer suchen einen Nachfolger für Nagelsmann, der kommenden Sommer zum Ligarivalen RB Leipzig wechselt.

Auch Rose war als Betreuer des Bundesligisten seiner Geburtsstadt Leipzig bereits in der Vergangenheit ein Thema - spätestens nach dem Rücktritt von Ralph Hasenhüttel. Doch Rose verlängerte seinen Vertrag in Salzburg nach dem Meistertitel und dem Halbfinal-Einzug in der Europa League im Mai vorzeitig bis 2020. Aufgrund der Absage von Rose musste Leipzig-Sportdirektor Ralf Rangnick auch die Trainerfunktion in Leipzig mitübernehmen.

Der 42-jährige Rose nehme auf der Hoffenheim-Liste eine "exponierte Stelle" ein, schrieb der "kicker". Der Club, bei dem mit ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch und Stefan Posch zwei Österreicher engagiert sind, wolle bis Jahresende Klarheit, wer im folgenden Sommer den Trainerposten übernehmen soll.

Österreichs überlegener Tabellenführer aus Salzburg empfängt am Donnerstag (18.55 Uhr) in der Europa League Celtic Glasgow. Hoffenheim hält nach den ersten beiden Champions-League-Spielen der Clubgeschichte unter Nagelsmann bei einem Zähler und liegt in der Liga auf Rang elf.

Quelle: APA