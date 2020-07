Salzburg lockt Startrainer Mourinho in den Pinzgau

Der englische Topclub Tottenham Hotspur plant sein Sommertrainingslager in Kaprun abzuhalten. Auch ein Testspiel gegen Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg soll stattfinden.

Trotz Coronavirus werden auch in diesem Sommer einige namhafte Fußballvereine ihre Trainingslager in Salzburg absolvieren. Die prominentesten Gäste kann wohl Kaprun begrüßen. Laut SN-Informationen aus Großbritannien plant der Premier-League-Club Tottenham Hotspur mit Startrainer Jose Mourinho sein Sommertrainingslager in Kaprun abzuhalten.

...