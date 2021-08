Der Saisonstart von Red Bull Salzburg ist überragend: drei Pflichtspiele, drei Siege in ÖFB-Cup und Bundesliga, dazu der Prestigeerfolg im Testspiel gegen Atlético Madrid und dieses fast surreale 2:1 am Mittwoch gegen die Stars des großen FC Barcelona. Nach teilweise mäßigen Vorstellungen in der Vorbereitung überrascht es, dass die Bullen schon so früh in der Saison wie aus einem Guss spielen. Dass diese junge Mannschaft, deren Durchschnittsalter gerade einmal 22,9 Jahre beträgt, und ihr junger Trainer Matthias Jaissle (33) so ...