Red Bull Salzburg in der Champions League: Der Plafond ist noch nicht erreicht

Ein Gastspiel bei Chelsea an der legendären Stamford Bridge, drei restlos ausverkaufte Heimspiele in der Champions-League-Gruppenphase und schwindelerregende Millioneneinnahmen aus Transfererlösen und UEFA-Preisgeldern: Red Bull Salzburg ist sportlich wie wirtschaftlich in neue Dimensionen vorgestoßen. Für einen Club aus der österreichischen Bundesliga wäre damit eigentlich der Plafond erreicht, das betonte kürzlich auch Bullen-Boss Stephan Reiter.

Bestätigt wurde diese These vorerst nicht. Denn mit dem mitreißenden 1:1-Unentschieden am Mittwoch gegen die Startruppe von Chelsea hat man einen weiteren Meilenstein in ...