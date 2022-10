Red Bull Salzburg überzeugt in der Champions League auch ohne Glanz

Der Aufstieg in das Achtelfinale ist weiterhin realistisch. Die Bullen siegten gegen Dinamo Zagreb im Stil einer Klassemannschaft.

Fußballfeuerwerk konnten die Kicker von Red Bull Salzburg in der dritten Runde der Champions League gegen Dinamo Zagreb keines abbrennen. Dennoch war die Leistung der Truppe von Trainer Matthias Jaissle überzeugend und beeindruckend. Denn auch im dritten Gruppenspiel blieben die Bullen in dieser Saison der Königsklasse ungeschlagen, feierten den ersten Sieg. Der Aufstieg in das Achtelfinale ist weiter mehr als im Bereich des Möglichen. Und jeder Sieg in der Champions League, auch wenn er gegen einen vermeintlichen Außenseiter gelingt, ist ...