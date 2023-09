Über Red Bull Salzburg in die Champions League: Österreich setzt neue Maßstäbe

Von Real-Star David Alaba bis Christoph Freund: Rot-Weiß-Rot war noch nie so stark vertreten.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg startet am Mittwoch in die Saison der Champions League. Für sechs österreichische Profis beginnt das Spiel um viele Millionen Euro in der Königsklasse bereits am Dienstag. Überhaupt kämpfen neben den Salzburgern so viele Österreicher (13) wie noch nie um den Henkelpokal für den Sieger. Und viele davon begannen ihre Karriere bei Red Bull Salzburg, wie auch der Sportdirektor von Bayern München, Christoph Freund. Der Leoganger hat mit dem deutschen Meister sogar gute Chancen, den Pokal zu holen. Eigentlich unglaublich, aber realistisch, dass ein Pinzgauer, wie Freund, einen europäischen Topclub zum großen Triumph führen kann.

Am Mittwoch steht für die Bayern gleich das Topspiel der Gruppe gegen den englischen Traditionsclub Manchester United auf dem Programm. Dabei hat auch der Ex-Salzburger Konrad Laimer beste Karten, als rechter Verteidiger bei den Bayern, die auf den gesperrten Trainer Thomas Tuchel verzichten müssen, zum Einsatz zu kommen. Laimer hatte zuletzt in der Liga beim 2:2 gegen Leverkusen starke Szenen in der Offensive gezeigt.

Für die Ex-Salzburger Bullen Marcel Sabitzer, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager beginnt schon am Dienstag die Gruppenphase. Sabitzer gastiert in der Hammergruppe F bei Paris Saint-Germain. Gleich zum Start wird die Borussia eine Topleistung zeigen müssen, wollen die Deutschen beim Gruppenfavoriten bestehen. Dann warten der AC Milan und Newcastle United auf die Dortmunder. Viel schwieriger kann eine Gruppenphase kaum sein.

RB Leipzig trifft in der Gruppenphase zwar auf Titelverteidiger Manchester City, die weiteren Gruppengegner Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad mit dem Wiener Ex-Nationalspieler Aleksandar Dragovic sollten für die Leipziger mit den österreichischen Nationalspielern Seiwald, Schlager und Christoph Baumgartner aber zu bezwingen sein. Der Einzug in das Achtelfinale ist für die Bullen aus Leipzig durchaus realistisch.

Ebenfalls schon am Dienstag will der niederländische Meister Feyenoord Rotterdam mit dem Österreicher Gernot Trauner den ersten Schritt Richtung Achtelfinale machen. Dazu ist ein Heimsieg gegen Celtic Glasgow aber nötig.

Neben den Österreichern, die bei den Bayern unter Vertrag stehen, dürfen sich auch noch die beiden ÖFB-Nationalspieler David Alaba und Marko Arnautovic Hoffnungen machen, den Titel in der Champions League zu holen. Alaba ist weiter das Um und Auf im Abwehrzentrum von Real Madrid. Die Königlichen siegten am Sonntagabend 2:1 gegen Salzburgs Gruppengegner Real Sociedad. Am ersten Spieltag kommt es in Madrid zum Duell der Österreicher gegen Gernot Trimmels Union Berlin. Bei Union sitzt der Salzburger Markus Hofmann als Co-Trainer auf der Bank.

Beim Finalisten der vergangenen Saison in der Königsklasse des europäischen Fußballs, Inter Mailand, wird Arnautovic versuchen, Tore zu schießen, um die Italiener ins Achtelfinale zu bringen. Davon kann der Steirer Kevin Danso mit Lens nur träumen. Frankreichs Vizemeister ist außer Form und beim FC Sevilla krasser Außenseiter.