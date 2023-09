Champions-League-Auftakt gegen Benfica: Wie Red Bull Salzburg das Unmögliche möglich machen will

Die Bullen stellen sich vor dem Start in die Champions League personell neu auf. Gegen Auftaktgegner Benfica Lissabon sind darüber hinaus altbekannte Tugenden gefragt.

Der schussgewaltige Luka Sučić drängt in die Startelf.

Zum fünften Mal in Folge nimmt Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg an der Gruppenphase der Champions League teil - und dennoch erleben viele Bullen-Profis beim Gastspiel am Mittwoch (21 Uhr/live auf Sky und ServusTV) gegen den portugiesischen Meister Benfica Lissabon ...