Die abenteuerliche Reise durch die Champions League ist nach dem 0:2 gegen Liverpool beendet. Red Bull Salzburg wechselt aber erhobenen Hauptes in die Europa League - und ist nach der Leistung vom Dienstag durchaus Titelanwärter.

Am Ende gab es für Red Bull Salzburg die Hymne des FC Liverpool. "You'll never walk alone" dröhnte aus den Boxen der Red-Bull-Arena, während die Spieler eine Ehrenrunde drehten und von vielen der 29.520 Zuschauern gefeiert wurden. Trotz Niederlage. Trotz ...