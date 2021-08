"Yusuf Demir lebt beim FC Barcelona seinen Traum"

Beim spanischen Topclub spielt sich ein 18-jähriger Wiener seit Sommer ins Rampenlicht.

Der Wechsel von Österreichs Supertalent Yusuf Demir von Rapid Wien zum spanischen Topclub FC Barcelona sorgte national und international für viel Aufsehen. Der 18-jährige Wiener zeigte sich vom Rummel rund um seine Person in den ersten Wochen bei einem der besten Vereine der Welt aber unbeeindruckt und spielte sich in den ersten Testpartien in den Mittelpunkt. Sertan Günes, der dem Youngster gemeinsam mit Emre Öztürk (SBE Management) als Spielerberater zur Seite steht, überraschen die starken Leistungen nicht: "Yusuf ist ein ...