Wenn Barça kommt, herrscht 28 Stunden Ausnahmezustand

Das Testspiel von Red Bull Salzburg gegen den FC Barcelona ist in jeder Hinsicht besonders. Die SN-Sportredaktion hat recherchiert, wie der Aufenthalt der Barça-Stars abläuft.

Der FC Barcelona in Salzburg - da herrscht an allen Schauplätzen, die die Fußballstars ansteuern, Ausnahmezustand. Exakt 28 Stunden dauert der Aufenthalt des fünffachen Champions-League-Siegers, 26-fachen spanischen Meisters und gemessen an Anhängern größten Fußballclubs auf diesem Globus.

Barça schließt mit einem Testspiel gegen Red Bull Salzburg sein in Donaueschingen absolviertes, einwöchiges Trainingscamp ab. Abgeschottet von Fans und Fotografen landete die spanische Chartermaschine am Dienstag um 17.40 Uhr mit der Mannschaft, Trainer Ronald Koeman und einem riesigen Betreuerstab von ...