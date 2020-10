Zu Gast bei der Torfabrik Atletico: Bullen haben alle Hände voll zu tun

Gegen Atlético Madrid und Starstürmer Luis Suárez erwartet die Profis von Red Bull Salzburg am Dienstag eine wahre Abwehrschlacht.

Die Bühnen und auch die Protagonisten könnten nicht unterschiedlicher sein, und dennoch war der 2:0-Erfolg von Fußballmeister Red Bull Salzburg am Samstag gegen Austria Wien vor dem Champions-League-Gastspiel bei Atlético Madrid von besonderem Wert. Denn die (auf zahlreichen Positionen veränderten) Bullen blieben bei dem weitgehend glanzlosen Arbeitssieg in Wien zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft ohne Gegentreffer. Damit beseitigte das Team von Trainer Jesse Marsch einen Makel, den man trotz einer bisher tadellosen Saison wie einen Rucksack mit sich ...