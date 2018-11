Arnautovic über Rückkehr von Kapitän Baumgartlinger erfreut

Die Diskussionen um das Kapitänsamt in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft haben vor den abschließenden Nations-League-Spielen am Donnerstag in Wien gegen Bosnien-Herzegowina und am Sonntag in Belfast gegen Nordirland ein Ende gefunden. Julian Baumgartlinger kehrte nach überstandener Knieverletzung zur ÖFB-Auswahl zurück, wodurch Marko Arnautovic wieder ins zweite Glied rückt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Arnautovic führte das Team in zwei Spielen als Kapitän aufs Feld