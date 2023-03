Erster ÖFB-Kader des Jahres mit Neulingen Auer und Honsak

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat zwei Neulinge in seinen ersten Nationalteam-Kader des Jahres 2023 berufen. Der Deutsche nominierte am Dienstag neben Offensivmann Matthias Honsak vom deutschen Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 auch Rapid-Außenverteidiger Jonas Auer für den Auftakt der EM-Qualifikation in Linz gegen Aserbaidschan (24. März) und Estland (27.). Auch die zuletzt verletzten David Alaba, Philipp Lienhart und Marcel Sabitzer stehen im 25-Mann-Kader.

BILD: SN/APA/DPA/UWE ANSPACH Mathias Honsak wird Nationalspieler

Nur auf der Abrufliste finden sich hingegen neben EM-Torhüter Daniel Bachmann auch Mittelfeldmann Florian Grillitsch oder die Werder-Bremen-Legionäre Marco Friedl und Romano Schmid. Auch für Stefan Lainer sowie die Außenverteidiger-Routiniers Christopher Trimmel und Andreas Ulmer war vorerst kein Platz im Aufgebot - im Gegensatz zu Sturms Alexander Prass, der im November im Test gegen Andorra (1:0) im ÖFB-Team debütiert hat und nun neuerlich mit dabei ist.