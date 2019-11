Dank Junior Adamus 2:1-Siegtreffer gegen die Schweiz hat die ÖFB-Auswahl gute Karten, um in die nächste Runde der EM-Qualifikation einzuziehen.

Das U19-Nationalteam hat im zweiten Spiel der EM-Qualifikation den zweiten Sieg geholt. Die Mannschaft von Rupert Marko gewann am Samstag in der HCS-Arena in Salzburg-Nonntal mit 2:1 (1:1) gegen die Schweiz und liegt in der Tabelle mit sechs Punkten vor der Schweiz und Irland (je 3) sowie Gibraltar (0) an der Spitze. Ein Remis gegen Irland am Dienstag (14.30 Uhr, Nonntal) würde den Gruppensieg - und damit den Aufstieg in die Eliterunde - bedeuten.

In einem ausgeglichenen Duell, in dem Torraumszenen Mangelware blieben, präsentierten sich die Österreicher physisch stark und kaltschnäuzig. Marlon Mustapha scheiterte nach acht Minuten mit der ersten Chance an Gäste-Goalie Nils De Mol. Keine Abwehrchance gab es dann in der 17. Minute: Chelsea-Legionär Thierno Ballo traf von der Strafraumgrenze zum frühen 1:0.

Die Hausherren schienen das Spiel nun klar unter Kontrolle zu haben. Kurz nachdem FC-Liefering-Kicker Junior Adamu die Querlatte traf, glich die Schweiz aber aus kurzer Distanz aus (24. Minute). Fünf Minuten vor der Pause bewahrte Schlussmann Luka Maric die ÖFB-Elf dann mit einem großartigen Reflex sogar vor dem Rückstand. Ansonsten ließ die österreichische Abwehr um die beiden beim FC Liefering spielenden Innenverteidiger David Affengruber und Sebastian Aigner aber kaum Chancen der Eidgenossen zu.

In der zweiten Halbzeit legte Österreich dann früh den Grundstein zum Sieg. Junior Adamu wurde in Minute 50 von Mustapha bedient. Der erste Abschluss wurde pariert, doch der Angreifer setzte wuchtig nach und traf im zweiten Versuch zum 2:1. Bis auf einen sehenswerten Fallrückzieher von Edeltechniker Ballo wurden die Gastgeber danach jedoch nicht mehr gefährlich. Ähnliches galt allerdings auch für die Schweiz, die Tormann Maric in der Schlussphase nur mehr zwei Mal prüfte. Es blieb beim knappen Erfolg der ÖFB-Auswahl.

Österreich Schweiz 2:1 (1:1)

HCS-Arena, Salzburg

Tore: Ballo (17.), Adamu (50.); Males (24.).

Österreich spielte mit:

Maric; Schöfl, Affengruber, Wimmer, Aigner, Steiger (66. Prass), Sarcevic, Velimirovic, Adamu (79. Abdijanovic), Ballo (79. Hahn), Mustapha (66. Monsberger/90+3. Berger).



Quelle: SN