Das 0:1 gegen die Amateure der Färöer war Österreichs peinlichste Fußballniederlage.

Es war ein bewegter Herbst: Deutschland stand kurz vor der Wiedervereinigung, das sowjetische Imperium war am Auseinanderfallen. Österreich stellte an seiner gerade erst geöffneten Ostgrenze das Bundesheer für einen Assistenzeinsatz auf. Doch was war das alles gegen den Weltuntergang, der sich am 12. September 1990 ereignete? Österreichs Fußball erlebte an diesem Herbsttag seinen absoluten Tiefpunkt.