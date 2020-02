Katja Wienerroither erstmals im A-Teamkader

Auf das Eugendorfer Fußball-Toptalent Katja Wienerroither wartet ein weiteres Highlight. Die 18-Jährige wurde für Testspiele gegen die Schweiz im Marbella erstmals in den Kader des A-Nationalteams einberufen.

Erst vor kurzem ist Wienerroither innerhalb der Bundesliga von Bergheim zu Sturm Graz gewechselt. Die Stürmerin gehört seit vorigem Sommer der ÖFB-Frauenfußballakademie in St. Pölten an. Als herausragendes Talent konnte sie in der heimischen Top-Ausbildungsstätte quereinsteigen.

ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer hat Katja Wienerroither in den Kader für den Lehrgang des Frauen-Nationalteams Anfang März in Marbella (Spanien) als einzige Debütantin einberufen. Dort werden zwei Testspiele gegen die Schweiz stattfinden.



Ebenfalls im Kader stehen die Salzburger Deutschland-Legionärinnen Laura Feiersinger (Frankfurt) und Sarah Zadrazil (Turbine Potsdam). 18 der 23 Spielerinnen sind als Legionärinnen im Ausland tätig. Die Begegnungen mit der Schweiz dienen der Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich am 14. April in St. Pölten.



Quelle: SN