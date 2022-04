Teamchefsuche: ÖFB setzt auf Ralf Rangnick - Pressekonferenz um 12.45 Uhr

Was lange nicht vorstellbar war, dürfte am Freitag doch Realität werden: Ralf Rangnick wird neuer Trainer des ÖFB-Teams.

Pressekonferenz um 12.45 Uhr:

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel dürfte ein Trainercoup gelungen sein: Ralf Rangnick wird am Freitag zum neuen Trainer des österreichischen Fußball-Nationalteams ernannt. Die Meldung der Tageszeitung "Kurier" deckt sich mit SN-Informationen aus dem Umfeld des ÖFB und des Deutschen. Obwohl sich Schöttel vor einigen Wochen mit Rangnick in Manchester getroffen hatte, schien es unmöglich den ehemaligen Sportdirektor von Red Bull Salzburg nach Österreich locken zu können. Peter Stöger schien der klare Favoriten auf den vakanten Trainerposten zu sein. In den vergangenen Tagen hat sich das Blatt laut SN-Informationen aber gewendet.

Rangnick soll großes Interesse an der Aufgabe in Österreich gezeigt haben und auch mit den finanziellen Rahmenbedingungen einverstanden sein. Normalerweise wäre ein Übungsleiter dieser Kategorie für den ÖFB nicht zu bezahlen, doch den 63-Jährigen reizt die Chance mit dem starken Kader Österreichs für Furore sorgen zu können. Bereits in der Vergangenheit war der Erfinder des offensiven Red-Bull-Fußballs bei verschiedenen Nationalteams ein Thema: Engagements in Deutschland, Belgien und England kamen aber nicht zustande. "Ich bin informiert welche Kandidaten noch im Rennen sind, werde mich zu diesem Thema in der Öffentlichkeit aber nicht äußern. Ich bin mir aber sicher, dass wir am Freitag einen neuen Teamchef präsentieren werden", betonte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich.

Das Prozedere am Freitag ist klar: Um elf Uhr trifft sich das ÖFB-Präsidium in Wien und wird von Schöttel über seine Arbeit in den vergangenen Wochen informiert. Milletich wird in der Folge den Favoriten des Sportdirektors zur Wahl vorschlagen. Die neun Landespräsidenten, Vertreter der Bundesliga und Milletich werden danach entscheiden, wer Österreich in Zukunft trainieren wird.

Läuft alles nach Plan, dann wird Rangnick am frühen Nachmittag als Nachfolger von Franco Foda präsentiert. Der Deutsche steht aktuell zwar noch beim englischen Spitzenclub Manchester United als Übungsleiter unter Vertrag und hätte ab Sommer bei den Engländern als Berater tätig sein sollen. Doch die schwache Saison und die schlechte Perspektive bei United scheinen den Trainer zum Umdenken bewogen haben.

Eine einfach Aufgabe wartet auf Rangnick aber nicht: Das ÖFB-Team startet Anfang Juni in der Nations League gegen die starken Gegner Kroatien, Dänemark und Frankreich. In diesen Spielen wird Österreich nur mit Topleistungen Punkte holen können. Richtig ernst wird es aber erst im kommenden Jahr: Ab März geht es in der EM-Qualifikation um die Tickets für die Endrunde 2024 in Deutschland.

Schlechte Nachrichten wird Peter Stöger verdauen müssen. Der Wiener galt bis zum Schluss als Topfavorit auf den Teamchefposten, wird nun aber leer ausgehen. Der Ex-Teamspieler zeigte sich am Donnerstag im SN-Gespräch entspannt: "Ich hatte zwei sehr gute Gespräche mit Peter Schöttel. Bei mir hat sich nichts geändert: Ich finde die Aufgabe sehr spannend und stehe zur Verfügung. Sollte ich es aber nicht werden, dann arbeite ich weiterhin beim Fernsehsender Sky. Diese Aufgabe macht mir auch sehr viel Spaß." Nach der Rangnick-Zusage hat auch der Schweizer Vladimir Petkovic keine Chance mehr. In den vergangenen Tagen wurde der ehemalige Schweizer Teamtrainer von Schweizer Medien als Favorit gehandelt.