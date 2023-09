Mini-WM bringt Rekord für Zadrazil und Co.

Am Freitag starten Österreichs Fußballerinnen in Norwegen in die neue Nations League. Die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann muss gleich gegen drei WM-Teilnehmerländer ihre A-Liga-Tauglichkeit beweisen.

Die WM im Sommer in Australien und Neuseeland haben Sarah Zadrazil und Co. verpasst. In der neu geschaffenen Women's Nations League kann das ÖFB-Team im Herbst aber beweisen, dass es mit den Besten mithalten kann. In diesem Bewerb wartet eine Art "Mini-WM" auf Österreich, das in einer Gruppe der höchsten Kategorie auf Norwegen, Frankreich und Portugal trifft. Alle drei waren bei der WM-Endrunde mit dabei, die Französinnen kamen als Viertelfinalistinnen dabei am weitesten.

Erster Gegner ist am Freitag in Oslo Norwegen. Der Ex-Weltmeister scheiterte bei der WM im Achtelfinale an Japan, nach internen Querelen und öffentlicher Kritik trat Teamchefin Hege Riise danach zurück. Als Interimscoach hilft nun Leif Gunnar Smerud aus - übrigens jener Mann, der schon 2020 ein coronabedingt zusammengewürfeltes B-Team der Männer in der Nations League gegen Österreich betreute. Die "Notelf" schlug sich damals beachtlich, das 1:1 brachte aber dem ÖFB-Team den Aufstieg.

ÖFB-Team trainiert in München

Beim ÖFB-Team herrscht Harmonie wie eh und je, auch am eher ungewohnten Vorbereitungsort: Trainiert wird seit Montag in München, weil die Flugverbindung nach Oslo von dort aus besser ist als von Wien und so der gewohnte Trainingsrhythmus beibehalten werden kann. Auch die Anreise ist angesichts von zwölf Deutschland-Legionärinnen logistisch einfacher, vor allem für die Legionärinnen von Meister Bayern, Sarah Zadrazil und Katharina Naschenweng.

Teamchefin Irene Fuhrmann blickt dem Auftakt mit Spannung entgegen: "Wir freuen uns, dass es mit der erstmals ausgetragenen UEFA Women`s Nations League jetzt losgeht. Ich sehe es als Belohnung für unsere konstanten Leistungen in den letzten Jahren, dass wir uns im neuen Bewerb in der Liga A mit den Besten messen können. Wir können mit viel Selbstvertrauen in das Spiel in Norwegen starten und wollen dort gegen ein starkes Team etwas Zählbares mitnehmen."

Der Gruppenletzte steigt ab, der Vorletzte muss in eine Relegation mit einem Gruppenzweiten der B-Liga. Die vier A-Gruppensieger bestreiten wie bei den Männern ein Finalturnier. In diesem geht es im Februar 2024 auch um Zählbares: Die beiden Finalisten qualifizieren sich für das Olympiafußballturnier in Paris. Sollte Veranstalter Frankreich (hat einen Fixplatz) das Finale erreichen, würde der Drittplatzierte das Ticket erhalten.

Fanrekord wird in Wien gebrochen

Frankreich ist der zweite Gegner der Österreicherinnen, hat aber die Schlagzeilen der vergangenen Wochen dominiert. Denn das Heimspiel am Dienstag (26. September, 18.30 Uhr) im Viola Park wird einen neuen Zuschauer-Heimspielrekord bringen. 7000 Tickets waren eine Woche vor dem Match bereits verkauft. "Auch wenn wir uns auf eine besondere Atmosphäre beim Heimspiel gegen Frankreich im Viola Park freuen, gilt unser Fokus jetzt ganz klar dem Auftaktspiel in Oslo am Freitag", sagt Irene Fuhrmann. Mit einer guten Leistung gegen Norwegen könne man sicher noch mehr Fans für das Spiel in Wien begeistern.

"Endlich wieder Wettkampf-Atmosphäre", freut sich die neue ÖFB-Kapitänin Sarah Puntigam, immerhin sind seit dem letzten Pflichtspiel, dem nach Verlängerung verlorenen Relegationsmatch gegen Schottland neun Monate vergangen. Seither hat sich viel im Team getan. Die bisherige Kapitänin Carina Wenninger hat ebenso ihre Teamkarriere beendet wie die langjährige Galionsfigur Viktoria Schnaderbeck. Insgesamt zwölf Akteurinnen des aktuellen Kaders haben in diesem Jahr den Club gewechselt. Für Puntigam ging es mit Gattin Genessee in die USA, wo sie bei Houston Dash andockte. Abwehrspielerin Marina Georgieva wechselt von Paris SG zu Fiorentina, die Salzburgerin Laura Feiersinger von Eintracht Frankfurt zu AS Roma. Das große Los gezogen hat Marie-Therese Höbinger, die nun beim FC Liverpool ihren Fußballtraum lebt. Die "Reds" müssen im Frauenbereich noch aufholen, die Wienerin will dazu beitragen, den Liga-Siebenten der Vorsaison weiter nach oben zu bringen.

Für einige von Höbingers Teamkolleginnen ist das Nations-League-Doppel der Auftakt zu einem intensiven Fußballherbst. Zadrazil und Naschenweng haben ihr Ticket für die Champions-League-Gruppenphase fix, Laura Feiersinger (Roma), Veran Hanshaw, Virginia Kirchberger und Barbara Dunst (alle Frankfurt), Claudia Wenger, Jennifer Klein (beide SKN St. Pölten) und Viktoria Pinther (FC Zürich) greifen Mitte Oktober im Play-off nach einem Platz in der Königinnenklasse.

Der ÖFB-Kader gegen Norwegen und Frankreich

TOR: KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6 Länderspiele), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/3), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/89)

ABWEHR: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0 Tore), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/9/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/27/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/98/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/93/3), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/64/9)

MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/69/10), FEIERSINGER Laura (AS Roma/ITA/106/19), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/29/7), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/42/6), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/134/18), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/10/1), TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/3/0), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/109/15)

ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/92/47), CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/5/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/31/1), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/2/0)

Auf Abruf: BEREUTER Anna (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnberg/GER/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), D´ANGELO Chiara (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0/0), EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), FUCHS Lainie (Pittsburgh Panthers/USA/0/0), GURTNER Andrea (LASK/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Nürnberg/GER/1), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), LEITNER Annelie (SD Eibar/ESP/1/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), PLATTNER Maria (Wacker Innsbruck/10/4), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0), WIENERROITHER Katja (RB Leipzig/GER/14/2)