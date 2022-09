ÖFB-Stürmer Karim Onisiwo: "Rangnick wird ein sehr starkes Team formen"

Mainz-Legionär Karim Onisiwo will seine gute Form auch im ÖFB-Team zeigen und freut sich auf Topspiele gegen Frankreich und Kroatien.

Karim Onisiwo hat bisher einen maßgeblichen Anteil am starken Saisonstart von Mainz. Mit drei Toren und einigen Torbeteiligungen zählt der 30-jährige Wiener zu den gefährlichsten Offensivspielern des deutschen Bundesligisten. Nun will der ehemalige Stürmer von Austria Salzburg auch mit dem ÖFB-Team durchstarten: Gegen Frankreich (Donnerstag) und Kroatien (Sonntag) will er seine Torgefahr auch im Teamdress unter Beweis stellen.

Sie haben sich in Mainz zum Stammspieler entwickelt und einen starken Saisonstart hingelegt. Warum läuft es so gut? Karim Onisiwo: ...