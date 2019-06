ÖFB-Team erledigte EM-Premiere laut Schöttel "richtig gut"

Die Verantwortlichen von Österreichs U21-Fußball-Nationalteam haben am Tag nach dem Out bei der EM in Italien und San Marino ein durchaus positives Fazit gezogen. "Das Team hat sich einige Ziele gesetzt, mit Ausnahme des Semifinales und der Olympia-Teilnahme sind alle Punkte richtig positiv erledigt worden", resümierte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel vor der Abreise im EM-Quartier in Cormons.

SN/APA/ROBERT JAEGER Selbst Turnierfavorit Deutschland wurde von Österreichs U21 gefordert