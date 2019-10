ÖFB-Team gewann jüngsten beiden Duelle mit Slowenien

Das österreichische Fußball-Nationalteam tritt am Sonntag (20.45 Uhr/live ORF 1) erstmals auswärts gegen Slowenien an. Die bisherigen drei Länderspiel-Duelle mit dem südlichen Nachbarn wurden alle in Österreich ausgetragen. Die beiden jüngsten in Klagenfurt hat das ÖFB-Team jeweils zu Null gewonnen. 1997 setzte es in einem Freundschaftsspiel in Linz eine 0:2 Niederlage.

SN/APA/ROBERT JAEGER Österreich gewann die jüngsten beiden Duelle mit Slowenien – hier ein Bild vom bislang letzten Sieg im März 2018.