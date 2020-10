ÖFB-Team will in Belfast "Spieltempo hochhalten"

Teamchef Franco Foda hatte am Abend vor dem Nations-League-Spiel in Nordirland hohes Tempo im Sinn. "Es wird auch morgen wichtig sein, dass wir das Spieltempo hochhalten und dann die Schwächen des Gegners auch eiskalt ausnutzen", sagte Foda vor dem Abschlusstraining in Belfast am Samstag. Mit welcher Aufstellung oder Formation das ÖFB-Team antreten wird, ließ Foda wenig überraschend offen. "Ich möchte es meinem Kollegen aus Nordirland auch nicht so einfach machen."

SN/APA (EXPA/Archiv)/EXPA/JOHANN GR Letzte Vorbereitungen im ÖFB-Team