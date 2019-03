ÖFB-Teamchef Foda hofft in Israel auf Ende der Torflaute

Nach dem 0:1 gegen Polen hat sich der Fokus der österreichischen Fußball-Nationalspieler spätestens mit der Landung in Tel Aviv am Freitagnachmittag auf die nächste Aufgabe gerichtet. Gegen die von Andreas Herzog betreuten Israelis soll am Sonntag (18.00 Uhr MEZ) in Haifa der Fehlstart in die EM-Qualifikation wettgemacht und ein Sieg eingefahren werden.

SN/APA/ROBERT JAEGER Foda und Baumgartlinger am Flughafen