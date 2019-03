ÖFB-Teamchef Foda will gegen Israel positive Reaktion sehen

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat für das Auswärtsspiel am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/live ORF eins) in Haifa gegen Israel eine angemessene Reaktion auf den verpatzten EM-Qualifikations-Auftakt gefordert. Nach dem 0:1 am Donnerstag in Wien gegen Polen müsse man konzentriert und engagiert auftreten, um nach dem Fehlstart wieder auf Kurs zu kommen, sagte der Deutsche.

SN/APA/ROBERT JAEGER Foda mit seinem Trainerteam beim Abschlusstraining