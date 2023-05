Österreichs Frauen treffen in der Nations League auf Frankreich

Österreichs Fußballerinnen haben für die Nations League im Herbst ein echtes Hammerlos erwischt: Frankreich, Norwegen und Portugal sind die Gegner der Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann.

Die Französinnen sind der klare Gruppenfavorit. Die Halbfinalistinnen der vergangenen EURO 2022 in England stellen eine Reihe herausragender Akteurinnen wie Eugenie Le Sommer, Delpphine Cascarino oder Marie-Antoinette Katoto. Allerdings wartet die Grande Nation noch auf einen großen Titel. Zuletzt musste Nationaltrainerin Corinne Diacre nach Meinungsverschiedenheiten mit einigen ihrer Stars gehen. Ihr Nachfolger ist Hervé Renard, der zuvor die Männer von Saudi-Arabien trainiert hat.

Gegen Frankreich hat die ÖFB-Auswahl zwei historische Unentschieden geschafft: Bei der EM-Endrunde 2017 gelang ein sensationelles 1:1, in der EM-Qualifikation punkteten Sarah Zadrazil und Co. 2020 mit einem 0:0 in Wiener Neustadt. Auch mit Norwegen sind positive Erinnerungen verbunden: Bei der EURO in England vorigen Sommer siegte das Fuhrmann-Team gegen die favorisierten Skandinavierinnen mit 1:0 und fixierte damit den Aufstieg ins Viertelfinale. Gegen Portugal gab es zuletzt 2014 ein Länderspiel, das Österreich mit 2:1 gewann.

Kommt ein Topmatch in einer großen Arena?

Im Vorfeld der Auslosung hatte Teamchefin Irene Fuhrmann die Hoffnung geäußert, ein "Kracher-Spiel" der Nations League in einem etwas größeren Stadion wie etwa in St. Pölten austragen zu können und den neuen Zuschauerrekord zu knacken. Bisher waren gut 4000 Besucher beim Spiel gegen England im Herbst 2022 in Wiener Neustadt die Bestmarke.

Die Nations League der Frauen findet heuer erstmals statt und bringt mehr Duelle mit ähnlich guten Teams für die Topnationen. Österreich ist dank der guten Ergebnisse der letzten Jahre im Topf 3 der besten Nationen eingeteilt gewesen. Die weiteren Gruppen der A-Division setzen sich wie folgt zusammen: Gruppe A1: England, Niederlande, Belgien, Schottland; Gruppe A3: Deutschland, Dänemark, Island, Wales; Gruppe A4: Schweden, Spanien, Italien, Schweiz.

Spieltermine sind 20. bis 26. September, 24. bis 31. Oktober und 29. November bis 5. Dezember. Die Gruppensieger spielen im Frühjahr 2024 um den Sieg sowie um zwei Startplätze für Olympia in Paris. Die Drittplatzierten der Gruppen bestreiten eine Relegation gegen B-Liga-Vertreter, die Gruppenletzten steigen in die zweite Kategorie ab.