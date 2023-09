Ralf Rangnick legt sich fest: Hier werden die ÖFB-Kicker während der EM wohnen

Den letzten Schritt für die erfolgreiche EM-Qualifikation muss das österreichische Fußball-Nationalteam zwar erst machen, trotzdem laufen im Hintergrund die Planungen für das Turnier im kommenden Jahr in Deutschland. Teamchef Ralf Rangnick hat bereits ein Quartier für die EM ausgewählt.

Nach dem 3:1-Auswärtssieg in Schweden ist dem ÖFB-Team die EM-Teilnahme eigentlich nicht mehr zu nehmen. Aus den letzten drei Spielen gegen Belgien, Aserbaidschan und Estland braucht es nur noch zwei Zähler, um sich fix für die Endrunde zu qualifizieren. Teamchef Ralf Rangnick hat in den vergangenen Monaten bereits Quartiere für das Turnier begutachtet und auch schon eine Entscheidung getroffen. Die ÖFB-Delegation soll laut SN-Informationen im kommenden Sommer im 5-Sterne-Hotel Weimarer Land wohnen. Die Verträge sind zwar noch nicht unterschrieben, in den kommenden Wochen müssen aber nur noch die letzten Details geklärt werden.

ÖFB-Team im Osten von Deutschland

Das Spa- und Golfresort Weimarer Land liegt in der Mitte von Deutschland in der Nähe der Kleinstadt Blankenhain (rund 7000 Einwohner). Die nächste größere Stadt ist Weimar, Leipzig ist rund 100 Kilometer entfernt. Im Bundesland Thüringen finden die ÖFB-Kicker perfekte Bedingungen vor. An das Tophotel sind eineinhalb Fußballplätze angeschlossen und es steht eine große Halle für Indoortraining zur Verfügung. Seit rund einem Jahr bietet das Resort Trainingslager für Fußballteams an und begrüßte als ersten Gast den englischen Traditionsclub Queens Park Rangers. Freuen werden sich die Golfspieler unter den ÖFB-Kickern. Im Resort gibt es eine 45-Loch-Golfanlage.





Ruhige Lage und Flughafen in der Nähe

Der ÖFB will sich zur Hotelwahl für die EM noch nicht äußern, hat aber klare Vorstellungen. "Wir haben damit immer gute Erfahrungen gemacht, dass wir an einem Ruheort waren, weil das Turnier selbst mit ständigen Reisetätigkeiten verbunden ist und die Spiele mit allen Themen rundherum ohnehin Stress mit sich bringen. Daher ist eine Art Rückzugsgebiet aus unserer Sicht von Vorteil", erklärt ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold, der sich zudem einen Flughafen in der Nähe wünscht. Die ÖFB-Anforderungen erfüllt der Rangnick-Wunsch. Das Weimarer-Land-Resort liegt in einer ruhigen Gegend und ist rund 100 Kilometer vom Flughafen Leipzig entfernt.

Hotel in Österreich nicht erlaubt

Dass Österreich während der EM im eigenen Land bleibt und nur zu den Spielen nach Deutschland fliegt, ist laut UEFA-Richtlinien nicht erlaubt. Jeder EM-Teilnehmer muss bis spätestens fünf Tage vor seinem ersten Spiel sein Basecamp in Deutschland beziehen. Sollte sich das Nationalteam wie zu erwarten im Herbst qualifizieren, würde es im kommenden Jahr vor EM-Beginn noch vier Testspiele absolvieren. Vorgesehen sind jeweils zwei Partien im März und im Juni, Gespräche mit möglichen Gegnern wurden schon geführt.