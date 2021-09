Sabitzer reagiert verstimmt auf Prohaska-Äußerung

Marcel Sabitzer hat auf eine Äußerung von Herbert Prohaska betreffend seines Engagements für Österreichs Fußball-Nationalteam verstimmt reagiert. Vom Neo-Profi von Bayern München war am Montag ein Video bei einem Leistungstest publiziert worden. Sabitzer hatte davor für die drei Spiele in der WM-Qualifikation wegen Adduktorenproblemen abgesagt. Prohaska sagte vor dem Spiel gegen Schottland am Dienstagabend als TV-Experte im ORF dazu, dass ihm dies "überhaupt nicht" gefalle.

SN/APA/AFP/POOL/FRANK AUGSTEIN Sabitzer absolvierte bisher 54 Länderspiele für ÖFB-Team